Kurz vor dem Lockdown: "Es gibt auch so etwas wie Hausverstand"

Wenige Stunden vor Beginn des Lockdowns hat Bundeskanzler Sebastian Kurz noch Medienauftritte absolviert, um die Hintergründe der Entscheidungen zu erläutern. mach dem Ö3-Wecker kam er auch in die KURIER-Redaktion und richtete im TV-Interview mit Martina Salomon und Richard Grasl einen dringenden Appell an die Bevölkerung: "Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen, auch an die Ausgangsbeschränkung". Diese sieht er mehr als "Besuchsverbot" in den Abendstunden. Kurz glaubt weiter an eine Impfung bis zum Sommer und bleibt daher optimistisch, dass wir dann wieder ein Leben wie vor Corona führen können.