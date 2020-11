Faßmann: Lockdown nicht zu Lasten der Schüler, FFP2-Masken für Lehrer

"Schulen und Kindergärten bleiben offen", dies sei der große Unterschied zum ersten Lockdown, so Bildungsminister Heinz Faßmann.

Notwendig seien jedoch erhöhte Schutzmaßnahmen in allen Bereichen. So dürften keine externen Personen am Unterricht mitwirken. Auch Schulveranstaltungen seien zu streichen - ein "Ausflug mit Kindern in der Straßenbahn durch halb Wien" sei derzeit nicht ratsam.

Lehrerkonferenzen würden online stattfinden. Lehrer seien "Schlüsselarbeitskräfte", die es unbedingt zu schützen gelte. Es wird für alle Lehrer FFP2-Masken geben.