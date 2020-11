Corona: 78 Prozent mehr Intensivpatienten binnen einer Woche

„Die Zahlen gehen wirklich rasant in die Höhe“, warnte Alexandra Kofler, ärztliche Direktorin der Universitätsklinik Innsbruck. Anders als im Frühjahr wolle man nun aber so lange wie möglich auf die Verschiebung von geplanten Eingriffen verzichten. Derzeit gelinge das noch.

Wenn wieder wie am Beginn der Pandemie in Österreich Betten für Covid-19-Patienten freigeschaufelt werden müssen, wirkt sich das negativ auf die Behandlung bzw. Früherkennung in anderen Bereichen aus. „Einen zweiten Lockdown im Gesundheitssystem können wir uns nicht leisten“, so Wöll im Hinblick auf mögliche Folgewirkungen in der Versorgung der Bevölkerung.