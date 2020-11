4.135 neue Corona-Fälle in Österreich, 45 neue Intensiv-Patienten

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 4.135 neue Corona-Infektionen in Österreich.

Den größten Anstieg gibt es in Oberösterreich mit 835 neuen Infektionen. Gefolgt von Niederösterreich (689), Steiermark (620), Wien (578), Tirol (441), Salzburg (404), Vorarlberg (377), Burgenland (105) und Kärnten (86).

Zudem steigt auch die Zahl in den Krankenhäusern deutlich an. Seit Sonntag sind 168 neue Patienten in den österreichischen Spitälern hinzu gekommen. Auf den Intensivstationen gibt es ein Plus von 45 Patienten.