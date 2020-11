Aktuelle Corona-Zahlen: 4.956 Neuinfektionen in Österreich

Österreich steht vor einem zweiten Lockdown. Eine "unpopuläre Maßnahme", wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag einräumte, aber "notwendig, um die Zahlen nach unten zu drücken".

Und diese Zahlen haben in den vergangenen Tagen tatsächlich an Dynamik gewonnen. Mehr als 3.800 Neuinfektionen wurden in der vergangenen Woche im Tagesschnitt registriert. Zuletzt verzeichneten die Behörden zwei Tage in Folge deutlich über 5.000 Neuinfektionen, der Anteil positiver Tests an der Gesamttestzahl stieg dabei von rund 7 Prozent noch vor einer Woche auf rund 20 Prozent im Schnitt der vergangenen fünf Tage.