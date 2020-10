Anschober zu Corona-Lockdown: "Privatsphäre bleibt untertags unangetastet"

Anschober stellte klar, dass es da keinen Widerspruch gebe: "Wir sprechen mit einer Zunge."

Was es im Privatbereich gibt, sind Verbote von Partys in Garagen, Kellern und Stadeln - diese Räume gehören nicht zum unmittelbaren Wohnbereich. Im privaten Wohnbereich darf die Polizei nicht kontrollieren - das steht explizit so im Covid-19-Maßnahmengesetz.

Das Garagenparty-Verbot verteidigte Anschober: Man habe das angesichts des "gravierend angestiegenen Infektionsgeschehens" - und der Tatsache, dass solche Feste eine wesentliche Ansteckungsursache sind - jetzt restriktiver auslegen müssen. Die Fachexperten seien überzeugt, dass dies verfassungskonform ist.

Die Ausgangsbeschränkungen dürfen vorerst nur für zehn Tage verordnet werden, dann braucht die Regierung neuerlich die Zustimmung des Hauptausschusses. Anschober geht davon aus, dass die Maßnahmen bis Ende November gelten müssen - Anfang Dezember wolle man dann wieder "schrittweise öffnen".