Neue Untersuchung: Covid-19-Todesfälle werden zunehmen

Es ist eine Abschätzung für Deutschland, eine ähnliche Entwicklung könnte sich aber auch in Österreich anbahnen: Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen könnte sich in Deutschland die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 in den ersten beiden Novemberwochen jeweils verdoppeln. Zu dem Ergebnis kommt ein Team um Viola Priesemann in einer modellbasierten Analyse. Demnach sind die immer noch relativ niedrigen Zahlen von Todesfällen darauf zurückzuführen, dass sich das Coronavirus Sars-CoV-2 bis Ende September vor allem bei unter 60-jährigen ausbreitete.

Seither steigt die Zahl der gemeldeten Infektionen auch bei Menschen über 60. Das führt mit einem Zeitverzug von etwa zwei Wochen auch zu einem Anstieg der Todesfälle, der in Deutschland jetzt klar zu beobachten ist, schreiben die Studienautoren. In der Woche vom 21. bis 28.10. starben in Deutschland 335 Menschen an oder mit Covid-19. "Unsere Modellrechnungen zeigen aber auch, dass die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 in Deutschland bereits Anfang November auf 500 bis 800 pro Woche zunehmen dürfte", erklärt Priesemann in einer Aussendung des Max-Planck-Instituts. Möglicherweise fällt der Anstieg sogar stärker aus.