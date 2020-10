1.800 Intensiv-Betten sind die "Oberkante"

Zwischen 90 und 95 Prozent aller Intensivbetten in Österreichs Spitälern sind dauerhaft belegt, erklärte Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie in der Pressekonferenz der Bundesregierung am Donnerstagnachmittag.

Die Intensivstation sei die "teuerste Ressource in einem Krankenhaus“ und aus diesem Grund auch darauf ausgelegt an der Grenze ihrer Kapazität zu arbeiten. Man könne die Zahl der Betten nicht einfach erhöhen, so Markstaller, weil es dafür auch das entsprechende Personal braucht. Und auch hier ist nicht jeder Intensivpatient gleich.