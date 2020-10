17.440 Fälle in drei Tagen: Schweizer Intensivbetten werden knapp

Seit Freitag haben sich in der Schweiz dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zufolge 17.440 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - im Schnitt jeweils 5.813 Personen in den vergangenen drei Tagen. Am Freitag war mit 6.634 ein neuer Höchststand an Ansteckungen gemeldet worden. Die Positivitätsrate für die letzten 14 Tage stieg auf 19,8 Prozent. Das bedeutet, dass von 100 Tests rund 20 Tests positiv ausfielen

Das BAG veröffentlicht die Zahlen von Montag bis Freitag täglich sowie für einen 72-stündigen Zeitraum am Wochenende. Insgesamt sind in der Schweiz seit Beginn der Pandemie 121.093 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 1.914 sind an oder mit Covid-19 gestorben. Wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus wurden in der Schweiz die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bereits vergangene Woche verschärft.