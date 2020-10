Warum die Corona-Demo in Wien nicht aufgelöst wurde

Zudem dürfe eine Versammlung nur aufgelöst werden, wenn strafrechtliche Übertretungen stattfinden oder die öffentliche Sicherheit gefährdet wird. Die Gefahr einer möglichen Ansteckung sei da zu unkonkret. Wenn etwa Klimaaktivisten den Ring blockieren, sei das einfacher, weil da die Auswirkungen konkreter seien, sagt Eidenberger,

Außerdem gehe es laut Eidenberger um die Verhältnismäßigkeit: Auch bei anderen Demonstrationen sei die Wiener Polizei genau so vorgegangen. Es habe am Montag auch keine Anzeigen gegeben, denn nur einzelne Teilnehmer zu bestrafen, würde in Beschwerden enden. Und in der Praxis würde man für 1.500 Anzeigen viel mehr Polizisten brauchen.

Die Demo aufzulösen, hätte außerdem für Eskalation gesorgt und vielleicht Verletzte gefordert, sagt der Polizeisprecher. "Das ist in der Praxis kaum möglich", sagt Eidenberger. Deswegen habe man sich dagegen entschieden.