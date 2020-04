Coronavirus: Polizei untersagte Demo in Wien nun doch

Am Donnerstagabend hieß es noch, dass eine kleine Demonstration von Gegnern der Covid-19-Verordnung in Wien stattfinden darf. Die sogenannte "Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI)" hat das in einer Aussendung bekannt gegeben. Die LPD Wien bestätigte das auf KURIER-Anfrage. Fünf Personen sollen daran teilnehmen.

Nun wurde die Demo aber im letzten Moment doch untersagt. Die Begründung der Polizei, ist die Werbung, die dafür gemacht wurde. Durch die „öffentlichkeitswirksame Medienkampagne und dementsprechende Berichte in Massenmedien“ sei davon auszugehen, „dass es zu einem Zustrom eines Vielfachen der angegebenen Teilnehmerzahl kommen wird“, argumentierte die Polizei.

Im Sinne des öffentlichen Wohls

Konkret habe die Polizei die Sorge, „dass es für den dafür verantwortlichen Versammlungsleiter nicht möglich sein wird, die notwendigen und vorweg festgelegten Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf die gegebene Ansteckungsgefahr durchzusetzen.“ Weiters betonte die Exekutive, dass die Behörde die Versammlungsfreiheit und die Gefährdung des öffentlichen Wohls gegeneinander abwägen müsse. „Die bisher erlassenen Gesetze und Verordnungen zeigen, dass der Vermeidung von Menschenansammlungen, dem Einhalten von Abständen zwischen Personen und dem Mund- und Nasenschutz höchste Bedeutung für die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie einzuräumen ist“, so die Landespolizeidirektion in ihrer Aussendung.

„Mit steigender Personenanzahl an einem Ort steigt aus gesundheitsbehördlicher Sicht das Infektionsrisiko deutlich, da die Teilnahme auch nur einer infizierten Person wahrscheinlicher und damit eine gefährliche Infektionskette eröffnet wird“, legte die Polizei ihre Sicht dar. Versammlungsverantwortliche müssten gegenüber den Versammlungsbehörden somit nachvollziehbar darlegen, mit welchen Vorbeugungsmaßnahmen sie der Gefahr der Entstehung einer Infektionskette und somit der Gefahr der Verbreitung entgegenwirken werden.