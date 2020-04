Demo in Wien fix: Corona-Zweifler gehen auf die Straße

Man bedanke sich bei der Polizei für das "verfassungskonforme Vorgehen" Unterstützt wird die Demonstration vom Mediziner Christian Fiala und dem Rechtsanwalt Roman Schiessler. Fiala ist bereits als Gegner der Maskenpflicht aufgefallen - er behauptet, dass diese schädlich seien.

Die Versammlung starte am Freitag, 15 Uhr, am Albertinaplatz in Wien, heißt es. Die Demonstranten fordern, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine "Eilt-Prüfung" des "Covid-19 Maßnahmengesetzes" durchführt und die Maßnahmen beendet werden. Der "Höhepunkt der ohnehin schwachen Corona-Kurve" sei "längst abgeflaut", behauptet die ICI. Eine weitere Forderung ist eine klare Aussage von Bundespräsident Van der Bellen zum Schutz der Verfassung und der Grundrechte.

Offenbar zweite Demonstration am Samstag

Eine zweite Demonstration soll laut KURIER-Informationen am Samstag am Josefsplatz in Wien stattfinden - ab 14 Uhr. Auch hierbei handelt es sich offenbar um entschiedene Gegner der Ausgangsbeschränkungen. Die LPD Wien war vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Derzeit ist unklar, wie viele Personen an den Demonstrationen teilnehmen werden und wie sich diese mit den aktuellen Ausgangsbeschränkungen vereinbaren lassen.