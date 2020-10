224 Kranke auf Intensivstationen: Anschober in "größter Sorge"

Die meisten Intensivbetten sind derzeit in Wien beansprucht (76), dahinter folgen Niederösterreich (37) und Oberösterreich (33).

Eingriffe verschieben

In Oberösterreich kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer bereits schärfere Corona-Maßnahmen an - angedacht sind rechtliche Schritte gegen Veranstaltungen. "Jetzt ist nicht die Zeit für Stadelfeste oder Garagenpartys", meinte er im Vorfeld des Halloween-Wochenendes. Zudem könnten planbare und nicht unbedingt notwendige Eingriffe in den Spitälern gestoppt oder verschoben werden, um Betten freizuhalten.

Ähnlich in Wien: "In den nächsten Tagen" soll damit begonnen werden, ausgewählte Eingriffe zu verschieben, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal sagte. Damit soll Platz für die Betreuung von Corona-Patienten geschaffen werden. Die Akutversorgung wird nicht zurückgeschraubt.