Corona-Lage im Westen wird immer kritischer

Infizierte Tracerin

In der Stadt Salzburg kann unterdessen das Contact Tracing seit Dienstagnachmittag nur mehr im Notbetrieb erfolgen. Eine Mitarbeiterin des 40-köpfigen Teams wurde positiv getestet, damit müssen ab sofort etwa 20 Kollegen in Quarantäne und fallen in nächster Zeit aus – und das bei stark steigenden Fallzahlen. „Wir machen, was wir noch schaffen“, kommentiert Stadtsprecher Karl Schupfer die Situation.

Konkret bedeute dies, dass zumindest alle neu positiv getesteten Personen kontaktiert und abgesondert werden sollen. Als zweiten Schritt versuche man, auch möglichst viele Kontaktpersonen der 1. Kategorie zu ermitteln und zu kontaktieren. Die Ausforschung der Kontaktpersonen der 2. Kategorie „werden wir aber derzeit wahrscheinlich nicht schaffen“, so Schupfer.

Wo sich die Kollegin angesteckt hat, sei derzeit nicht bekannt. Da derzeit alle Mitarbeiter in einem großen Raum arbeiten, sei die Zahl der Kategorie-1-Kontaktpersonen so groß, obwohl dort strengste Sicherheitsvorkehrungen wie das Tragen von Schutzmasken oder vorhandene Trennwände herrschten, sagte Schupfer.

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Mitarbeiter der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) das Team in Salzburg unterstützten soll. Die dafür notwendige Schnittstelle zwischen AGES und Landessanitätsdirektion Salzburg soll so schnell wie möglich installiert werden, hieß es am Dienstag aus dem Gesundheitsministerium. Details sollen am Mittwoch geklärt werden. Somit war zunächst nicht klar, wie lange es tatsächlich dauern werde, bis die AGES-Mitarbeiter die Contact Tracer unterstützen können.