WHO ortet "Pandemie-Müdigkeit": "Dürfen nicht aufgeben"; Anti-Corona-Demo in Wien

Wegen rasant steigender Corona-Zahlen gelten im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn seit Mitternacht strikte Ausgangsbeschränkungen. Die eigene Wohnung dürfen die rund 120.000 Menschen in der Gegend an der österreichischen Grenze nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählen die Arbeit, Einkäufe oder Sport an der frischen Luft. Schulen und Kindertagesstätten sind zunächst für die nächsten zehn Tage geschlossen. Die Gastronomie darf nur noch Speisen zum Mitnehmen anbieten. Allerdings bleiben anders als im Frühjahr viele Geschäfte weiter geöffnet.

Nach dem Kreis Berchtesgadener Land ist Rottal-Inn schon der zweite Landkreis in Bayern, in dem das öffentliche Leben wieder drastisch eingeschränkt wird. In anderen deutschen Bundesländern gibt es bisher keine vergleichbaren Maßnahmen.