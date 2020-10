Neue Maßnahme in Spanien: Nächtliche Ausgangssperre

Auch in Spanien steigen trotz bereits beschlossener Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus die Zahlen der Neuinfektionen weiter und weiter. Zuletzt, am Freitag, waren es 19.851 neue Infektionen, neuere Zahlen waren am Wochenende nicht verfügbar. Doch Spaniens Regierung zog am Sonntag eine Nordbremse. In einer zweistündigen Sondersitzung beschlossen Premier Pedro Sanchez und sein Kabinett, landesweit den Gesundheitsnotstand auszurufen.