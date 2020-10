Private Haushalte: Viele kleine Cluster verursachen große Probleme

Eine Maßnahme, die Schmid befürwortet: Lokale Lockdowns verhindern, dass sich das Virus in anderen Orten verbreitet. Die Durchseuchung innerhalb der Gemeinde sei irgendwann so hoch, dass sich niemand mehr infizieren kann - Ähnliches wurde auch schon in Ischgl beobachtet. Angehörige der Risikogruppen, etwa in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, müssten besonders geschützt werden.

Tritt im eigenen Haushalt ein Corona-Fall auf, muss die Isolierung unbedingt eingehalten werden: kein Verlassen der Wohnung, keine Privatbesuche. Weiters rät die AGES zu folgenden Maßnahmen: