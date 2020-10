Corona-Krise: Slowenien weitet den Lockdown nochmals aus

Österreichs südliches Nachbarland dreht nochmals an den Restriktionsschrauben: Wegen weiterhin steigernder Infektionszahlen wird es in Slowenien, das sich bereits im Teil-Lockdown befindet, zusätzliche Einschränkungen geben. Ab Samstag bleiben nicht wesentliche Geschäfte, Hotels, Kindergärten und Studentenheime mit einigen Ausnahmen geschlossen, kündigte der slowenische Premier Janez Jansa am Donnerstagabend an. Die zusätzlichen Einschränkungen sollen zunächst eine Woche gelten.

Entscheidende Woche

Die kommende Woche, wenn auch Herbstferien für Schulkinder anstehen, wird laut Jansa entscheidend im Kampf gegen das Coronavirus sein. „Diese Woche wird äußerst wichtig sein, um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen“, sagte der slowenische Premier bei einer Pressekonferenz. Nach einer Woche wird die Regierung entscheiden, ob die Einschränkungen verlängert oder wieder abgemildert werden.

Öffis auf ein Drittel reduziert

Die Maßnahmen werden laut Jansa ähnlich wie bei dem Lockdown im Frühjahr sein. Zusätzlich zu Geschäften werden auch Frisör- und Kosmetiksalons schließen, offen bleiben hingegen Lebensmittelgeschäfte, Tierbedarf-Shops sowie Baumärkte. Der öffentliche Verkehr wird auf ein Drittel der üblichen Kapazitäten zurückgeschraubt. Die Regierung appellierte dazu an Unternehmen, überall dort, wo das möglich ist, die Mitarbeiter ins Home-Office zu schicken.