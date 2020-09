Kurz in Slowenien: Handshake trotz Corona

Knappes Programm

Vielleicht war es auch der Pandemie geschuldet, dass der erste bilaterale Besuch von Sebastian Kurz sehr knapp gehalten wurde. Das offizielle Programm dauerte nur rund zwei Stunden. Zuerst ein intensives Arbeitsfrühstück mit Janša. Danach noch ein Austausch mit dem slowenischen Präsidenten Borut Pahor.

Dieser wird am 10. Oktober als Festgast bei den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung in Klagenfurt erwartet. Mit Pahor nimmt erstmals ein Vertreter Sloweniens an der jährlichen Feier teil, bei der dem Votum des damals mehrheitlich slowenischsprachigen Südkärnten für die Angliederung an die Republik Österreich gedacht wird.

Deutschsprachige Minderheit anerkennen

"Es gibt einige offene Fragen in Zusammenhang mit dem Status der Minderheiten bzw. Volksgruppen, die in solcher Atmosphäre wesentlich leichter zu lösen sind als in vergangenen Jahrzehnten, als die Atmosphäre deutlich weniger günstig war", sagte Jansa.

Österreich pocht auf die Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien, was auch Kurz bei seinem Besuch im Nachbarland betonte. "Wir wären dankbar, wenn es eine Anerkennung der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien gäbe", sagte der Kanzler