Schützenhöfer will auch im Privatbereich bei Exzessen eingreifen können

Wir hätten ja längst österreichweit eine Sperrstunde. Nicht um 22 Uhr, sondern 23 Uhr, das war ja mein Kompromissvorschlag. Aber da gibt es halt Länder, die nicht mitgehen wollten, ganz parteiunabhängig, Wien und Niederösterreich hatten damit keine Freude. Wir müssen also in wesentlichen Fragen wieder zu bundeseinheitlichen Maßnahmen kommen, aber dann auch regional entscheiden. Warum soll ich in Hermagor etwas sperren, wenn ich in Bruck an der Mur ein Problem habe. Insofern hat die Ampel natürlich Sinn. Aber ich bin auch bei Rot nicht der Meinung, dass wir automatisch Schulen schließen. Die Lehrer haben ja noch keine Maskenpflicht, die wird aber kommen, weil sich verhältnißmäßig viele Lehrer infiziert haben.

Woran liegt es, dass die Gemeinsamkeit in der Bundesregierung abhanden gekommen ist?

Ich kritisiere die Bundesregierung nicht als ganzes. Es ist eine nie dagewesene Herausforderung. Meine politische Erfahrung ist, man darf und soll auch Fehler zugeben.

Wer hat Fehler gemacht?

Na ja, wenn ich eine Verordnung ankündige, und sie kommt erst in einer Woche, dann hab ich ja in außergewöhnlichen Zeiten Verständnis, aber dann muss ich diesen Fehler auch zugeben.

Aber muss nicht auch der Bundeskanzler als Regierungschef wieder mehr diese Einigkeit herstellen?

Der Bundeskanzler bemüht sich sehr. Ich habe erst in der Vorwoche, als es um die Frage der Reduktion von Veranstaltungen ging, mehrfach mit ihm telefoniert. Und da bin ich draufgekommen, mit wievielen Verastaltern er selber spricht. Das ist ja eigentlich gar nicht seine Aufgabe.

Sie haben die Sorglosigkeit der Menschen angesprochen. Viele Ansteckungen passieren ja im privaten Bereich. Da heißt es immer, in den Wohnungen und Häusern können wir nichts regeln. Verfassungsrechtler sehen das differenzierter. Kann man akzeptieren, dass zuhause große Partys gefeiert werden?

Wir müssen uns an das Recht halten. Aber bei solchen gesundheitlichen Herausforderungen gibt es Einschränkungen der Freiheit. Und ich bin für Einschränkungen, dort wo sie erklärbar sind. Ich will ja nicht in Schlafzimmer hineinschauen, aber wenn bei Privatpartys in einem Keller oder in einer Gartenhütte Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können. Für bestimmte Fälle, für bestimmte Zeiten. Ich bin dafür, dass wir hier einen verfassungsrechtlich gangbaren Weg suchen. Und ich füge hinzu, dass man auch die anderen Parteien mit einbindet. Wir versuchen das in der Steiermark, und das wünsche ich mir auch von der Bundesebene. Ich bin ja auch der Meinung, dass ÖVP und SPÖ miteinander noch nicht ausgedient haben. Wir hatten zu Beginn der Krise einen Schulterschluss im Parlament, der uns nun abhanden gekommen ist. Aber nichts ist wichtiger, als in grundlegenden Fragen den Zusammenhalt zu haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja nach der Krise auch wieder die Wirtschaft in Gang und den Arbeitsmarkt in Ordnung bringen müssen, denn sonst ist die soziale Ordnung nicht im Lot.

Was ist zu tun, damit sich die Situation am Arbeitsmarkt wieder bessert?

Ich bin gelernter Kaufmann, und daher hat mich eine einzige Aussage der Bundesregierung zu Beginn der Pandemie wirklich geschreckt, das war das "Koste es, was es wolle". Das kann kein Prinzip sein, für mich nicht, für die Gemeinde, für das Land oder die Republik. Wir haben sehr viel getan. Wir haben das weltbeste Kurzarbeitssystem, wobei ich hoffe, dass das nicht nur eine Verschleppung der Arbeitslosigkeit ist, weil wir ja derzeit viel weniger Pleiten haben als im Vorjahr.

Wie lange soll es diese Maßnahmen noch geben? Können wir es uns auf Dauer leisten, den Betrieben Fixkosten und Lohnkosten zu ersetzen?

Nein, wir halten das vielleicht noch bis zum Frühjahr aus, darüber hinaus nicht. Wir können den Leuten nicht versprechen, dass wir Geld ausgeben, das wir nicht haben, das zahlen dann meine Enkerln und die vielen anderen hunderttausenden Enkerln. Jetzt war es notwendig, Schulden zu machen, um die sozial Schwächeren mitzunehmen. Aber eines darf nicht passieren: Dass die soziale Ordnung kippt. Daher wenn Sie sagen, ob es neue Maßnahmen geben soll: Nein, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das Arbeitslosengeld zu erhöhen.

Auch um den Preis einer höheren Arbeitslosigkeit?

So ist das, ja. Ein Hauptprobleme Österreichs ist ja, dass nur wenig Unterschied ist zwischen jenen, die arbeitslos sind, und jenen, die nicht gut verdienen aber arbeiten gehen. Diese Diskrepanz ohne Schaum vor dem Mund zu debattieren, ist uns ein wenig abhandengekommen. Wir müssen darüber reden, dass wir jenen, die arbeiten gehen mehr geben und den Sozialstaat für jene halten, die ihn wirklich brauchen. Aber nicht für die, die ihn sich richten haben können, und das sind leider sehr viele.

Wie groß sind Ihre Sorgen, dass der für die Steiermark so wichtige Automobil-Cluster gefährdet sein könnte.

Ich mache mir natürlich Sorgen und bin auch ständig in Gesprächen dazu. Erst kürzlich hat mir ab der Günter Apfalter, der Europa- und Asien-Chef von Magna, gesagt, dass sie einen zweiten Elektromotor bauen, der sehr viel billiger sein wird. Er sorgt sich mehr um die Frage, ob die Tagespendler aus Slowenien kommen können.

Zum Abschluss wollen wir auch noch über Ihren Job reden. Eine Zeitung spekulierte gerade, sie könnten sogar nich bei der nächsten Wahl in vier Jahren antreten? Bisher hieß es, Sie übergeben in zwei Jahren ihr Amt. Was sagen Sie zu diesen Gerüchten?

Ich habe darüber geschmunzelt. Wenn mich etwas gestört hat, dann war es die Karikatur, bei der Landesrat Christopher Drexler mit einer Säge gezeichnet wurde, der an meinem Stuhl sägt, denn er ist ein sehr loyaler Mitarbeiter und eine große Stütze. Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen. Wir sind jetzt auf unruhiger See und da verlässt der Kapitän nicht das Schiff.

Das heißt, es ist offen?

Dass ich wieder kandidiere, ist offen, aber momentan geht mir vieles durch den Kopf, aber nicht die Frage, wann ich aufhören möchte.

Haben Sie Ihren Nachfolger schon im Kopf?

Ja, selbstverständlich.