WHO ortet "Pandemie-Müdigkeit": "Dürfen nicht aufgeben"

Meadows: "Können die Pandemie nicht kontrollieren"

Trumps Stabschef Mark Meadows hatte am Sonntag mit einer Aussage zur Gesundheitskrise für Aufsehen gesorgt. "Wir können die Pandemie nicht kontrollieren", sagte Meadows dem Sender CNN. Entscheidend sei vielmehr, dass Impfstoffe und Medikamente gegen das Virus zum Einsatz kämen. In den USA starben bisher mehr als 225.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung - es ist das am stärksten betroffene Land der Welt.

Der WHO macht derzeit auch die Situation in Europa Sorge: "Es steht außer Frage, dass die europäische Region im Moment ein Epizentrum für die Krankheit ist", sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan. Allein in der vergangenen Woche entfielen 46 Prozent der weltweiten Corona-Neuinfektionen und fast ein Drittel der Todesfälle auf den europäischen Kontinent.