Europa im Lockdown: Wo überall zugesperrt wird

Spanien: Lockdowns bisher nur regional

Eine Million Infizierte - so viele, wie in keinem anderen Land Europas: Spanien hat die Pandemie im Herbst mindestens so schlimm getroffen wie im Frühling. Dennoch hat sich der Staat keinen landesweiten Lockdown verordnet, sondern nur betroffene Regionen abgeriegelt. 60 Gemeinden sind es bisher, die man nicht verlassen darf, darunter auch die Hauptstadt Madrid.

Das soll nun ausgeweitet werden, da die Maßnahmen nicht überall greifen. Seit Donnerstag ist mit dem nordspanischen Navarra erstmals eine ganze autonome Region abgeriegelt.

Portugal: Lockdowns im Norden, Reiseverbot zu Allerheiligen

Portugal war bislang kein Hotspot der Pandemie - das hat sich zuletzt geändert, die Fallzahlen stiegen auch dort heftig. Mehr als 3000 Neuinfektionen kamen zuletzt auf die etwa zehn Millionen Einwohner.

Die Regierung hat darum in den hauptbetroffenen Regionen im Norden Ausgangssperren verhängt - in Felgueiras, Lousada und Pacos de Ferreira dürfen die Bewohner eine Woche lang nicht das Haus verlassen. Zudem gilt von 30. Oktober bis 3. November ein Reiseverbot, man darf den eigenen Wohnbezirk nicht verlassen - so will man den Reiseverkehr zu Allerheiligen eindämmen.