Wie die Iren unter dem neuen Lockdown leiden

Besonders problematisch findet Murphy, dass alle Pubs und Restaurants wieder schließen müssen: „Jetzt werden sich die Menschen unkontrolliert auf öffentlichen Plätzen treffen, trinken und das Virus verbreiten. In den Lokalen lief das alles unter Aufsicht ab.“

Anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr sollen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen offen bleiben. Eltern sind erleichtert. „Kinder brauchen die Routine und den Input von außen. Ich sehe es bei meinem sechsjährigen Sohn. Er ist aufgeblüht, als die Schulen im September wieder öffneten,“ sagt die dreifache Mutter Natalia McDonagh aus Dublin. Die Lehrer sind gespalten. Viele sind froh, nicht wieder mit Online-Unterricht beginnen zu müssen. Andere fühlen sich von der Regierung einem großen Infektionsrisiko ausgesetzt.

„Das Covid-Testsystem an den Schulen ist katastrophal. Es dauert viel zu lange, bis Fälle bestätigt sind“, schimpft Lehrergewerkschafter John Boyle. „Wir fühlen uns im Stich gelassen, als wären wir Bürger zweiter Klasse.“

Weiter arbeiten müssen auch die Angestellten der Supermärkte. Diese bereiten sich auf einen besonders großen Kundenansturm in den kommenden Wochen vor, weil andere Geschäfte geschlossen sein werden. Die Kette Aldi verkündete gestern neue Lockdown-Regeln: Wenn ab Donnerstag Weihnachtsspielzeug in die Regale kommt, darf nur ein Stück pro Kunde verkauft werden. Neu angeheuerte „Store-Marshals“ sollen sicherstellen, dass alles in geordneten Bahnen abläuft.

Ganz anders ist die Situation für Michael O’Brien vom Fitnesscenter 3G in Kildare. Er muss zusperren und ist entsetzt: „Alle stecken zu Hause fest und arbeiten von dort. Das Fitnesscenter war eine der wenigen Chancen, rauszukommen und Dampf abzulassen. Die ist jetzt weg.“ O’Brien und Kollegen starteten eine Petition, um Fitnesscenter zu einem „essenziellen Service“ zu erklären. Sie sammelten bis gestern 35.000 Unterschriften. Vergebens.