In Irland wackelt die letzte katholische Bastion

Vicky Phelan aus Limerick hat Gebärmutterhalskrebs in fortgeschrittenem Stadium und ist eine der Wortführerin der Reformbewegung: „Ich will nicht sterben. Aber in naher Zukunft werde ich nicht mehr leben können. Ich will selbst entscheiden können, unter welchem Umständen ich sterbe– so wie ich Entscheidungen über mein Leben selbst getroffen habe.“

Schwere Zweifel

Gegen eine Legalisierung ist aber nicht nur die Kirche. Für Altersforscher Desmond O’Neill vom Trinity College Dublin sind Rufe nach Sterbehilfe häufig Hinweise auf andere Probleme – zum Beispiel schlechte Betreuung unheilbar Kranker. „Wenn Palliativmedizin früher zum Einsatz käme, könnten Ängste und Sorgen der Betroffenen gelindert werden“, sagt O’Neill. „Wenn Sterbehilfe legalisiert wird, führt das letztlich zu schlechterer Pflege und zu weniger Respekt gegenüber älteren Menschen.“