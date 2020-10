Die reichen Brexiteers ziehen Leine

Jim Ratcliffe hatte der Brexit-Debatte vor der Abstimmung im Juni 2016 einen ganz besonderen Spin gegeben: 2010 hatte er seine Konzern-Zentrale nämlich aus steuerlichen Gründen in die Schweiz verlegt. Sechs Jahre später kam er wegen der Brexit-Debatte zurück nach Großbritannien. Seinen Auszug in die Schweiz hatte er damals werbewirksam bereut. Er habe wohl völlig falsch und nur an Steuervermeidung gedacht. Dabei sei er durch und durch Brite, ein Patriot.

An der Seite des heutigen Premiers Boris Johnson legte er sich in der aufgeheizten Stimmung für die „Vote Leave“-Bewegung ins Zeug und versprach dem Land den Himmel auf Erden. Das glaubten dann auch 52 Prozent der Briten, die für den EU-Austritt stimmten.

Auch andere, sehr reiche Briten haben ihr Vermögen längst im Ausland gebunkert. Etwa James Dyson. Der Erfinder des beutellosen Staubsaugers lebt mittlerweile in Singapur. In einer Prachtvilla inmitten eines riesigen, subtropischen Parks. Auch er hatte sich für den Brexit ins Zeug gelegt und versprochen, dass dem Land ohne EU eine wirtschaftlich hervorragende Zukunft beschert sein würde.