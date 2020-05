Wieviel Churchill steckt in Boris Johnson? Der Premier und sein Idol

Jetzt war Polen okkupiert, und die deutschen Panzer überrollten Frankreich. Churchill war lange politischer Außenseiter gewesen, ein Exzentriker, der vor allem mit seinen ungewöhnlichen Gewohnheiten und seinem Sprachwitz auf sich aufmerksam machte. Genau so sieht sich auch Johnson, der ja den genialen Clown, der brillante Reden hält und sich für keinen Spaß zu schade ist, schon in seinen Tagen als Londoner Bürgermeister kultiviert hatte. Auch Johnsons Vorgängerin Theresa May war mit ihrer Brexit-Politik in der Sackgasse gelandet. Johnson, an dieser Irrfahrt nicht ganz unschuldig, ließ sich bewusst lange bitten, bis er quasi den Ruf des Vaterlands in der Not hörte.

Ob Johnson in dieser Not so gute Figur macht wie sein Idol, ist schon jetzt umstritten. Churchill hatte Hitler von Anfang an abgelehnt, auch als andere ihn noch hofierten. Johnson machte sich erst per Schwenk in letzter Minute zum Vorkämpfer für den Brexit und hatte auch in der Corona-Krise seine Mühe, zu einer Linie zu finden. Entsprechend skeptisch sieht der Guardian alle Vergleiche mit dem großen Vorgänger: „Johnson als Churchill? Da wiederholt sich tragische Geschichte bestenfalls als eine unlustige Farce.“