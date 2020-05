Queen Elizabeth II.: "Straße mit Liebe gefüllt"

In Großbritannien, wo mit zwei Schweigeminuten an das Weltkriegsende erinnert wurde, fiel Queen Elizabeth III. (94) mit ihrer zweiten historischen Rede (Anfang April zu Corona) binnen kürzester Zeit auf. Und es war eine emotionale.

Um 21 Uhr wandte sie sich via Fernsehen an das Volk. Es war exakt die Uhrzeit, zu der ihr Vater King George VI. in einer Radioansprache den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland verkündet hatte. Und sie dankte zuallererst den Briten für ihre Haltung in Corona-Zeiten, die „leere Straßen mit Liebe gefüllt“ habe.