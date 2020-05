Diese Bilder vom Kriegsende haben Sie noch nie gesehen

"Und vor dem Haus direkt am Marktplatz wurde die Wachhütte der Roten Armee aufgebaut, die Zonengrenze verlief mitten durch die Gemeinde. Die Hälfte der Bevölkerung musste dann über die Berge nach Unzmarkt einkaufen gehen. Nur mit Erlaubnisschein durfte man passieren, und viele trauten sich gar nicht, zum Schranken nur hinzuschauen. Fotografieren war streng verboten." So erzählte es Flora Engel 1998 in einem Interview.

Die junge Frau wohnte gegenüber der Wachhütte der Soldaten im steirischen Oberzeiring. Am 10. Mai pfiff sie - als die Wache einmal zur Mittagszeit kurz einschlief - todesmutig auf das Fotografier-Verbot. Engel versteckte die Kamera halb hinter dem Fensterstock.

"Ihre Hand zitterte so sehr, dass es ihr nicht gelang, ein scharfes Foto zu machen", sagt Stefan Benedik, der das Bild wie viele andere in seine Webausstellung "Zwischen den Zeiten: Frühling und Sommer 1945 in Fotos" aufgenommen hat.