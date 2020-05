Vranitzky und Schüssel: Wie Österreich den Nazi-Schatten hinter sich ließ

Schüssel sagt, er sei damals "auf relativ wenig Widerstand" gestoßen. "Die Zeit war reif dafür." Jedes Land tue sich aber schwer, seinen Beitrag an den Untaten des Faschismus einzugestehen.

Schüssel zu Jugend: "Da ist mir nicht bang"

Und wie sieht es heute mit diesem Bewusstsein aus? Moderatorin Lou Lorenz-Dittelbacher zitiert aus einer Studie unter 1.200 Schülern, die massive Lücken im Geschichtswissen aufgedeckt hat. 81 Prozent der Befragten hatten eine unvollständige oder falsche Definition von Antisemitismus angegeben. Wie soll man diese Lücken füllen, das Interesse der Jugend wecken?

Es gehe nicht nur um das Wissen, betont Schüssel. Es gehe um die Einstellung. "Und wenn ich mir die heutige Gesellschaft und vor allem die junge Generation anschaue, dann ist mir da nicht bang."

Er glaube nicht, dass jemand mit antisemitischen oder rassistischen Vorurteilen in Österreich durchkommen könne. Mit dem Gedankengut von damals "würde heute niemand mehr Karriere machen". Denn: "Es gibt eine überwältigende Mehrheit in der Gesellschaft, die sich zur Wehr setzen würde." Das sei auch ein Erfolg, den sich Österrreich über die Jahrzehnte erkämpft habe.

Vranitzky: "Dürfen uns nicht zurückziehen"

Schüssel und Vranitzky waren acht Jahre lang gemeinsam in einer Regierung und haben Österreich mit in die Europäische Union geführt.

Vranitzky war in dieser Zeit Kanzler. Das europäische Projekt sei damals auch aus Angst vor einem Dritten Weltkrieg entstanden, erklärt er. In diesem Europa dürfe sich nicht jeder in sein eigenes Land zurückziehen und seine eigenen Wege gehen.

"Zu sagen, wir sind die Besten und die Schönsten, das reicht nicht. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und uns auch in den Handelskriegen, die wir derzeit erleben, nicht geschlagen geben", betont Vranitzky.