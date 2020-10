Bürgermeister in Italien bestraft "Corona-Spione"

Nachbarschaftsstreitereien

Viele Meldungen von Ansammlungen in den Wohnungen hätten sich bisher als haltlos erwiesen. Oft würde dahinter nur Streit zwischen Nachbarn stecken. "Schluss mit Spionen. Wir sind für effizienten Kontrollen bei wahren Ansammlungen", erklärte der Bürgermeister.

Die italienische Regierung hat am Sonntag restriktive Maßnahmen gegen die zunehmende Zahl von Coronavirus-Infektionen ergriffen. Bürgermeister erhielten die Erlaubnis, öffentliche Plätze und Straßen ab 21.00 Uhr abzusperren, um Massenansammlungen zu vermeiden. Nicht mehr als sechs Personen dürfen an einem Tisch in Restaurants sitzen, die um 23.00 Uhr schließen müssen.