Verfahren eingeleitet: Polizistin sprach vor Corona-Leugnern

Appell an Kollegen

Am Montag stieg Birgit P. bei der Demo erstmals sogar aufs Podium und wandte sich direkt an ihre Kollegen bei der Polizei: Sie sei erschüttert, wie sehr das Epidemiegesetz und die dazugehörigen Verordnungen in die Grund- und Freiheitsrechte eingreifen würden. Deswegen würde sie ihre Kollegen bitten, bei zukünftigen Kontrollen auf „mehr gegenseitiges Verständnis zu setzen“.

Dass Polizisten die Corona-Maßnahmen nicht so ernst nehmen sollten, da sie vom Verfassungsgerichtshof teilweise aufgehoben worden waren, sagte sie auch schon in Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden. Deswegen wurde von der Landespolizeidirektion Oberösterreich nun ein Disziplinarverfahren gegen Birgit P. eingeleitet.

Ihr drohen empfindliche Strafen und die Suspendierung. Ob es auch strafrechtlichen Anzeigen – etwa wegen Verhetzung – geben wird, wird erst geprüft.