Intensivmediziner warnen jetzt vor Versorgungsengpässen

Die Tatsache, dass bereits aus mehreren Bundesländern Meldungen kommen, ihre intensivmedizinischen Kapazitätsgrenzen seien bald erreicht, vermittelt ein Bild der realen Situation in den Spitälern, heißt es seitens der ÖGARI. Jetzt müsse man innerhalb des Fachgebiets alle Kraft darauf konzentrieren, die zunehmende Zahl von schwer an Covid-19 Erkrankten optimal zu behandeln und möglichst vielen von ihnen ein Überleben zu sichern – und zugleich auch unter diesen Bedingungen die Versorgung aller anderen Patientinnen und Patienten bestmöglich zu organisieren.

Präventionsmaßnahmen konsequenter umsetzen

Eine spürbare Eindämmung der Neuinfektionen sei mehr denn je das Gebot der Stunde, so Markstaller. "Für uns alle bedeutet das, so herausfordernd es auch für die kommenden Monate ist, die bekannten Präventionsmaßnahmen viel konsequenter als bisher umzusetzen – im privaten wie dem öffentlichen Raum. An strikter Händehygiene, Abstandhalten, dem Reduzieren von Kontakten auf ein unbedingt notwendiges Maß und Mund-Nasen-Schutz führt kein Weg vorbei." An die politisch Verantwortlichen appelliert die Fachgesellschaft, den Ernst der Versorgungslage richtig einzuschätzen und nicht nur die entsprechenden Maßnahmen zu setzen, sondern diese auch nachvollziehbar und einheitlich zu kommunizieren.

Die Dynamik, die die Covid-19-Pandemie im Bereich der Belegung von Intensivstationen mit sich bringt, zeigt auch ein Blick auf die internationalen Zahlen. Zwischen Anfang und Mitte Oktober ist laut Daten der EU-Behörde für übertragbare Krankheiten ECDC die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten mit Covid-19 in Belgien um 120 Prozent gestiegen, in den Niederlanden um 101 Prozent oder in Italien um 150 Prozent. Bedauerlicherweise ist auch eine entsprechende Zunahme an Verstorbenen festzustellen. In Belgien stieg die Zahl der Covid-19-Todesfälle zwischen Anfang September und dem 27. Oktober von 9.897 (858 pro Million Einwohner) auf 10.899 (945 pro Million), in den Niederlanden von 6.230 (364 pro Million) auf 7.142 (418 pro Million) und in Italien von 35.491 (586 pro Million) auf 37.700 (623 pro Million). In Österreich waren es Anfang September 734 Todesfälle (83 pro Million), aktuell stehen wir bei 1.005 (112 pro Million).