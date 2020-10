Wie steht es um die Intensivstationen? Auch Personal ist Thema

Dass weniger planbare Operationen stattfinden könne allerdings jeden Winter passieren – wegen der Grippe, das meint der Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds, Michael Binder. Demnach sei es keine ganz außergewöhnliche Situation – "weil wir in jeder Saison die saisonale Grippe haben". Das Bilden von Grippeplänen könne man, jetzt komme jedoch die Pandemie und Corona dazu, so Binder auf Ö1. Das werde eine "besondere Herausforderung".

Das medizinische Personal stehe schon jetzt am Rande der Belastbarkeit, warnt Reinhard Waldhör, er ist Chef der Gesundheitsgewerkschaft, ein Teil der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Bevor Intensivbetten fehlen, fehle es an Personal, so Waldhör im Ö1-Morgenjurnal.

Nach dem schweren Frühjahr, sei der Sommer genutzt worden, viele Operationen und schwere Behandlungen aufzuholen. Dem Personal fehle es nun an Erholungsphasen. Sein Appell an die Bevölkerung: Die Menschen sollen die Maßnahmen einhalten – nicht nur wegen Corona, sondern auch weil die Maßnahmen eine Grippe-Infektionen verhindern könnten und dadurch auch die Krankenhäuser entlastet würden. Mit Verschiebungen bei Operationen und anderen Leistungen, sofern die Lage nicht lebensbedrohlich sei, rechnet auch er.