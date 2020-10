Corona: Wien wird nicht dringend notwendige Operationen verschieben

Die Infektionszahlen steigen in Österreich täglich weiter stark an, die Spitäler werden immer voller. Am Dienstag wurde bekannt, dass Oberösterreich beginnt, nicht sofort nötige Eingriffe in Krankenhäusern zu verschieben. Wie der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Ö1-Morgenjournal erklärte, wird auch Wien nicht notwendige Operationen verschieben müssen.

"Es war immer klar, dass in dieser Gesundheitskrise andere Erkrankungsbehandlungen zurückgeschraubt werden müssen. Das betrifft natürlich nicht die lebenswichtigen Behandlungen wie etwa die Onkologie, aber verschiebbare Eingriffe werden verschoben werden müssen, damit wir Platz für Covid-Patienten haben", erklärt Hacker. Wer etwa ein neues Knie oder eine neue Hüfte braucht, muss also warten. "Wir werden in den nächsten Tagen langsam beginnen, elektive Eingriffe zurückzuschrauben", so Hacker weiter. Von einer kritischen Auslastung, bei der keine zusätzlichen Kapazitäten in Krankenhäusern freigeschaltet werden können, sei man aber "noch weit entfernt".

Schon im Frühjahr wurde diese Maßnahme in ganz Österreich gesetzt, um genügend Kapazitäten für Corona-Patienten frei zu halten. Nun geht auch Wien wieder diesen Schritt.