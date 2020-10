Corona-Quarantäne: Virologin hält Verkürzung auf acht Tage für denkbar

Kürzlich hat Puchhammer-Stöckl in einem Mail an das Gesundheitsministerium gewarnt, dass die Pandemie außer Kontrolle geraten könnte, da das Contact Tracing an seine Grenzen stoße. "Die Nachverfolgung wird immer schwieriger, das Infektionsgeschehen diffuser", erklärt sie in der "ZiB2". Solange es irgendwie gehe, müsse man versuchen, die Infektionen nachzuverfolgen.

Und wenn es nicht mehr geht? "Dann muss man ganz stark in den Schutz der Vulnerablen gehen", sagt sie und verweist auf Pandemie-Pläne, die der Aufrechterhaltung der Versorgung dienen.

So weit sei es jetzt noch nicht, es müsse uns aber bewusst sein, "dass man viele Infektionen schon jetzt nicht mehr erwischt". Besonders im Westen Österreichs, etwa in Salzburg, wurde bereits Alarm geschlagen.