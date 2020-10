Wirtschaft für Halbierung der Quarantäne und Freitesten, Anschober bremst

In der Debatte um verkürzte Quarantäne-Zeiten bzw. die Möglichkeit eines Freitestens aus der Quarantäne schlägt der ÖVP-Wirtschaftsbund (WB) dramatische Töne an: Ohne entsprechende Änderung der Regeln sei ein baldiger „Zusammenbruch ganzer Wirtschaftszweige“ zu befürchten, so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Nationalfeiertag erklärt, wenn die Zahl der Quarantänepflichtigen „zu groß wird, dann lähmt das irgendwann auch unser Land“ – aber gleichzeitig eingeschränkt: „Man kann diesen Weg nur gehen, wenn es wissenschaftlich vertretbar ist.“ Das Gesundheitsministerium prüfe das derzeit.