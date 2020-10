Haslauer warnt vor Überlastung der Spitäler: In Salzburg demnächst möglich

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) warnt vor der bevorstehenden Überlastung der Spitäler durch die Corona-Krise. In Salzburg könnte es bereits in einer Woche so weit sein, sagte Haslauer am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Sollten die Infektionszahlen weiter stark steigen, könnten aus seiner Sicht neue österreichweite Maßnahmen nötig werden. Zur Bewältigung der Corona-Krise in den Krankenhäusern fordert Haslauer mehr Geld vom Bund für die Länder.

Operationen müssen verschoben werden

Haslauer hatte vorige Woche davor gewarnt, dass die Spitalskapazitäten in seinem Bundesland binnen zwei Wochen erschöpft sein werden. Diesen Weg habe man nun bereits zur Hälfte zurückgelegt: „Dann wird Personal umgeschichtet, Betten umgeschichtet, dann müssen Hüftoperationen, die vielleicht schon einmal verschoben wurden, wieder verschoben werden.“ Auch die Nachverfolgung der neuen Infektionen sieht Haslauer wegen der „explosionsartigen“ Infektionsentwicklung „an der Grenze“.