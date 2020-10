Appell von Kanzler Kurz: "Die Lage ist extrem ernst"

Zum steigenden Unmut über die Beschränkungen sagt Kurz: "Wenn alle in der Bevölkerung einmal davon absehen, dass sie genervt von dem Virus sind und gern wieder das Leben so uneingeschränkt führen würden, wie sie es gewohnt sind, dann haben wir alle dasselbe Ziel, davon bin ich überzeugt: eine Überforderung der Intensivkapazitäten in Österreichs Spitälern zu verhindern, weil wir wollen, dass jeder Mensch, der in eine medizinische Notsituation gerät, ordentlich behandelt werden kann. Dieses Ziel eint uns alle, da bin ich sicher."

Darüber hinaus gehe es darum, die Wirtschaftskrise, die diese Pandemie ausgelöst hat, "so gut wie möglich zu überstehen". Diese Ziele gehen Hand in Hand: "Je konsequenter die Regeln eingehalten werden, umso weniger Infizierte, umso weniger Belastung für die Spitäler und umso weniger Schaden für Wirtschaft und Arbeitsplätze."

Das Epidemiegesetz schreibt vor, dass ein Lockdown verboten ist, solange die Intensivkapazitäten in den Spitälern vorhanden sind. Ein Lockdown ist aber sogar verpflichtend, sollte das Gesundheitssystem zu kollabieren drohen. Kurz: "Keine Bundesregierung der Welt kann zulassen, dass Menschen in medizinischen Notsituationen nicht mehr behandelt werden können." Noch sei es in Österreich nicht so weit, aber so Kurz: "Alle, die sagen, wir haben noch kein Problem in unseren Spitälern, die haben heute recht, aber mit der Betonung auf heute."