Nur 5 Tage Quarantäne? Breite Front für das "Freitesten"

Am Samstag sagte dazu Roman Hebenstreit, Chef der Dienstleistungsgewerkschaft vida, zum KURIER: "Ich bin klar für die Möglichkeit des Freitestens, aber nicht nur im Tourismus, sondern für alle Arbeitnehmer in Österreich. So verhindert man im Endeffekt Arbeitslosigkeit. Weil Arbeitnehmer, die unnötig daheim sitzen, weil sie gar nicht infiziert sind, sind in der betrieblichen Praxis oft gefährdet, ihren Job zu verlieren."

Und Hebenstreit weiter: "Es geht nicht darum, die Gefahr des Virus zu relativieren, vielmehr müssen wir schauen, dass Gesunde nicht unnötig eingesperrt werden."