Quarantäne im Verdachtsfall: Wirtschaftsbund will Freitesten ermöglichen

"In Zukunft soll es möglich sein, dass bei gleichzeitiger Testung der negativ Getestete nicht mehr als Kontaktperson 1 gehandhabt wird und im Betrieb verbleiben kann. Derzeit muss bei auch nur einem positiven Test die ganze Belegschaft nach Hause, selbst wenn alle anderen negativ getestet wurden. Das halten wir nicht lange durch", so Egger.

"Freitesten" im Sport- und Kulturbereich bereits möglich

Es gelte das Risiko mit den Folgen für die Wirtschaft aber auch der psychischen Belastung abzuwägen. "Mit dieser Regelung schaffen wir auch eine höhere Akzeptanz für Maßnahmen in der Bevölkerung. Denn nur, wenn die Akzeptanz so groß wie möglich bleibt, halten sich die Leute daran."

Der WB-Generalsekretär verweist auf die Expertise von Infektiologe Herwig Kollaritsch, wonach die größte Infektiosität 24 bis 48 Stunden vor und nach Symptombeginn besteht, danach falle sie rapide ab - und Egger verweist auf ähnliche Freitests im Sport- und Kunstbereich sowie in der versorgungskritischen Infrastruktur. Die Teilnahme an einem Wettkampf oder an einem Auftritt trotz K1 sei in diesen Bereichen mittels eines negativen PCR-Test-Ergebnisses, das nicht älter ist als 24 Stunden, möglich.

"Private Tests als Alternative"

Da die behördlichen Tests derzeit mit Wartezeiten verbunden sind, schlägt Egger private Tests als Alternative vor. Hierfür bedürfe es allerdings einer eindeutigen und noch fehlenden Anerkennung des Gesundheitsministeriums. "Wir können das System entlasten, wenn privat durchgeführte Tests reichen, um sich aus der Quarantäne freitesten zu können."