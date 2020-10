Köstinger zu Wintersaison: "Tests sind spielentscheidend"

Währenddessen dehnt Deutschland heute seine Reisewarnung für Österreich aus. Kein gutes Vorzeichen für die Wintersaison, in der traditionell um die 40 Prozent der Buchungen aus Deutschland kommen. Die Nervosität ist überall spürbar. Vorarlbergs Tourismuslandesrat Christian Gantner will sogar „eine Schiene der juristischen Möglichkeiten“ gegen diese Reisebeschränkungen abklären. Doch angesichts der aktuellen Infektionszahlen dürften die Erfolgsaussichten überschaubar sein.

Köstinger setzt dagegen auf eine Musterverordnung in Deutschland, die unter speziellen Voraussetzungen Erleichterungen im Reiseverkehr vorsieht – sofern das Land besondere Hygienestandards nachweisen kann. „Unser Ziel ist es, dass wir hier dabei sind.“ Mit Präventionskonzepten, die bisher für Gastgeber mit hohen Sitzplatz-Zahlen gegolten haben. Diese sollen künftig bereits ab 50 verfügbaren Sitzplätzen gelten.

„Spielentscheidend werden die Möglichkeiten für Covid-Tests sein“, meint Köstinger. Sie wünscht sich Massenschnelltests für Messen, Kongresse und Veranstaltungen, um spätestens ab dem Sommer den Städtetourismus anzukurbeln. Das Problem: Zur Durchführung der Tests braucht es geschultes Personal. Vorbild sind aus ihrer Sicht die Schnelltests, die bei den Aufnahmeprüfungen der Studenten an der WU-Wien zur Anwendung kamen. Was in der emotional geführten Debatte um die Rettung des Skitourismus oft übersehen wird, ist der Wirtschaftsfaktor Kongresstourismus, speziell in Städten. Die durchschnittlichen Tagesausgaben von Kongressgästen liegen bei 500 Euro am Tag. Zum Vergleich: jene von Winterurlaubern bei 200, jene von Sommergästen bei 170 Euro.