Intensivbetten: Zuerst wird das Personal knapp

In der Sendung kam es auch erneut zu einem Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition: Finanzminister Gernot Blümel verteidigte die Einführung der Maßnahmen im jetzigen Ausmaß: Wenn man eine Chance haben wolle, die Saison für den so wichtigen Wintertourismus und das Weihnachtsgeschäft zu retten, "müssen wir die Maßnahmen jetzt setzen". Diese seien an Deutschland angelehnt. Den Vorwurf, zu spät reagiert zu haben, wies er ebenso zurück wie Kritik, Unterstützung für Unternehmen komme nicht oder viel zu langsam bei diesen an.

NEOS-Partei- und Klubchefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte, dass es Daten gebe "die wir nicht haben", wie zum Beispiel Cluster-Analysen. Es fehle seitens der Regierung "Planbarkeit und Klarheit, wo es hingeht". Sie sprach sich erneut kategorisch gegen die Schließung von Schulen und Kindergärten aus, um die Bildungschancen der Kinder zu erhalten.

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl begrüßte die Maßnahmen zur Unterstützung der Betriebe. "Wir brauchen aber auch Maßnahmen für Beschäftigte", sagte sie und warnte vor einer Wirtschaftskrise, weil die Menschen mangels Geldes nicht einkaufen gehen würden.