OÖ: In einigen Spitälern Kapazitätsgrenzen schon erreicht

Einige oberösterreichische Spitäler sind jetzt schon an ihrer Kapazitätsgrenze, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichteten. Jutta Oberweger, Sprecherin der oö. Gesundheitsholding, bestätigte das dem KURIER und gab einen Ausblick auf die nächsten Tage. Besonders gut dürfte es momentan nicht aussehen. Denn mit 400 Hospitalisierungen von Corona-Patienten am Freitag wurde ein neuer Höchstwert im Bundesland erreicht. Vor allem was die Auslastung der Intensivbetten in den Spitälern betrifft, rechnet man damit, dass sich die Lage weiter verschärft.

Ein Fünftel kommt auf Intensivstation

"Aus Erfahrung wissen wir, dass sich bei etwa 15 bis 20 Prozent der Corona-Patienten zwischen dem fünften und dem siebten Tag ihres Krankenhausaufenthalts der Gesundheitszustand verschlechtert und sie auf die Intensivstation verlegt werden müssen", erklärt Oberweger. Mit Stand Freitag sind Intensivbetten in den oö. Spitäler im landesweiten Schnitt zu 70 Prozent ausgelastet. Bei einer Auslastung von 80 bis 85 Prozent spricht man laut Oberweger bereits von einer Vollauslastung. "Grund dafür ist, dass wir immer Betten für ungeplante Ereignisse, wie schwere Unfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte freihalten müssen", sagt die Sprecherin zum KURIER.

Operationen werden verschoben

Was die Auslastung betrifft, gebe es aber auch regionale Unterschiede, so der Hinweis. Einige Spitäler in Linz wären schon jetzt an der Kapazitätsgrenze, "dort liegt die Auslastung bereits bei über 80 Prozent", sagt Oberweger. Um diese Unterschiede auszugleichen, bemüht man sich die Patienten spitalsübergreifend zu verteilen. Der drohenden Verknappung von Intensivbetten will man durch Verschiebungen von Operationen entgegenwirken. "Bei einigen schweren Operationen wissen wir schon vorab, dass die Patienten danach auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Diese geplanten Eingriffe fahren wir herunter, um Intensivbetten freizuhalten", sagt Oberweger.

Auch in Tirol "ernste Lage"

Auch aus Tirol hieß es schon vor einigen Tagen, dass die Lage „durchaus ernst“ sei, so Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und der Infektiologe und Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin, angesichts steigender Zahlen an Covid-19-Patienten in den Spitälern. „Wir müssen mit aller Kraft verhindern, dass sich das Virus allen voran in älteren Bevölkerungsgruppen und bei Risikopersonen ungebremst ausbreiten kann, um unser Gesundheitssystem nicht an den Rand des Machbaren zu bringen“, erklärte Weiss. Während Ende letzter Woche noch 107 Corona-Infizierte stationär behandelt wurden, acht davon auf der Intensivstation, so waren es am Dienstag bereits 152 Personen, davon 18 intensivmedizinisch.