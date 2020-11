Coronavirus: Warum Internisten jetzt vor Lockdown-Folgen warnen

Österreichs Internisten sind besorgt. Schon der erste Lockdown im Frühjahr 2020 hätte bei Patienten zu schlechteren Blutzucker- und Blutdruckwerten plus Gewichtszunahme geführt. Das müsse jetzt - beim zweiten Lockdown dieses Jahres - unbedingt verhindert werden, warnten am Sonntag führende Vertreter des Bundesverbandes Österreichischer Internisten (BÖI).

Auf regelmäßige körperliche Aktivitäten dürfe jedenfalls in Zeiten von Covid-19 und Einschränkungen im öffentlichen Leben nicht vergessen werden. "Wir Internisten mussten in den letzten Monaten leider vermehrt feststellen, dass durch den Bewegungsmangel während des Lockdowns im Frühjahr 2020 viele Menschen später schlechtere Blutzucker- sowie Blutdruckwerte aufwiesen und auch an Gewicht zugenommen haben. Daher appellieren wir an die Bevölkerung, trotz des neuerlichen Lockdowns regelmäßig ausreichend körperliche Aktivitäten in ihren Alltag zu integrieren", betonten Martina Wölfl-Misak, Präsidentin des Berufsverbands und deren kommende Nachfolgerin, Bonni Syeda, am Wochenende unisono.