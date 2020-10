Ärztekammer und Intensivmediziner befürworten Covid-19-Maßnahmen

Es sei klar, dass diese Maßnahmen für niemanden angenehm seien, so Szekeres: "Aber wir müssen nun alle gemeinsam die Zeit bis zur Zulassung von wirksamen Therapien oder sicheren Schutzimpfungen überbrücken." Derzeit seien mehrere Impfstoffe in der letzten Phase der Testung, es sei daher zu hoffen, dass es in den kommenden Monaten zu einer Zulassung komme. "Das kann zu einer Entspannung der Situation beitragen. Bis dahin müssen wir uns an die Vorgaben halten, Abstand halten, in geschlossenen Räumen Maske tragen, Hände waschen sowie bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben", appelliert Szekeres.