Resilienz fördern: So kommen Sie raus aus der gefühlten Hilflosigkeit

Ähnlich argumentiert Psychologe Träder. „Es ist eine wichtige Erkenntnis für mehr Resilienz: Manches kann und weiß man bereits, das ist schon Krisenkompetenz.“ Er plädiert dafür, „ins Handeln zu kommen, denn neue Erfahrungen sowie die damit einhergehenden Erfolgserlebnisse sind ein Motor für die Widerstandskraft.

Die übrigens tief in uns verankert ist. Ob Steinzeitmenschen oder die Kriegsgeneration: „Wir stammen von Menschen ab, die stark waren und Lösungen suchten“, sagt Träder. Warum manche resilienter zu sein scheinen, liegt in einer Mischung aus Genetik und frühkindlichen Erfahrungen – und der erwähnten Lösungsorientiertheit.

Wo habe ich Spielraum?

„Als Erwachsener kommt man drauf, dass man die beiden ersten Faktoren nicht verändern kann. Auch an Corona kann der einzelne nichts ändern. Im Hier und jetzt kann man Denk- und Verhaltensgewohnheiten verändern. Man kann immer nur im Kleinen anfangen.“ Davon handelt sein neues Buch (siehe unten), das eher zufällig ein „Corona-Buch“ wurde. „Die erste Frage in jeder Krise ist immer: Wo habe ich noch Gestaltungsspielraum? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man von der Mischung aus positiven Gedanken und Handeln am meisten profitiert.“

Dieser Benefit wirkt nicht nur auf körperlicher oder psychischer Ebene, darüber sind sich Lalouschek und Träder einig. „Die Trennung von Psyche und Körper ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Träder. Wer jetzt etwa mehr spazieren geht, sorgt nicht nur für körperliche Bewegung. Die Eindrücke, Geräusche und Gerüche wirken auch positiv auf die Psyche.