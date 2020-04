Wie Sie jetzt Ihre Widerstandskraft steigern können

Stressregulation

Achtsamkeitsmeditationen, Entspannungsübungen, Tai Chi, Yoga: „Regelmäßige Meditation führte in einer Studie zu einer bis zu 70 Prozent höheren Konzentration an Abwehrzellen und höheren Antikörperspiegeln.“ Auch einfache Atemübungen helfen: „Atmen Sie langsam ein und zählen Sie dabei bis fünf. Halten Sie die Luft zwei Sekunden an, atmen Sie dann langsam aus. Machen Sie das drei Minuten lang.“ Damit könne man den Entspannungsnerv (Vagusnerv) stimulieren. „Machen Sie so einen Zyklus zwei Mal am Vormittag, am Nachmittag, am Abend – je öfter, umso stärker ist der positive Effekt.“