Tristan Horx: Was die Corona-Krise aus den Millennials macht

Fomo, die Angst, etwas zu verpassen, war unter Millennials stets weit verbreitet. „Genießen“ wir den globalen Stillstand insgeheim?

Es war längst nötig, dass wir alle mal in Jogginghosen zu Hause sitzen. Bei dieser permanenten Beschleunigung, die wir zuvor im analogen und digitalen Leben gespürt haben, hat man sich ja insgeheim nach Entschleunigung gesehnt. Deswegen drehen die meisten jungen Leute jetzt auch noch nicht durch. Hätte man das früher gemacht, wäre man ein Verlierer im Rennen gewesen, weil einen alle überholen. Das ist jetzt ein wunderbarer Moment für Reflexion und Katharsis. Die Entschleunigungsbewegung hat man schon vor Corona gesehen, jetzt wurde sie durch die Krise bestärkt: Achtsamkeit, bewusster digitaler Konsum. Wer nach Corona mit seinen Freunden essen geht und dabei immer noch am Handy hängt, der kann sich gleich wieder in die Isolation zurückziehen.

Apropos: Wie wird Corona unseren Umgang mit Social Media verändern?

Die sozialen Medien waren davor kaum sozial. Jetzt, wo sie der einzige Kanal sind, über den Menschen in die Welt kommunizieren, müssen sie sozial sein. In Zeiten der Krise sucht man nach etwas, das einen zusammenhält, in diesem Fall ist es ein gemeinsamer Feind, das Virus. Im Grunde wollen wir sozialen Austausch ja positiv und produktiv betreiben. Früher konntest du auf Social Media gehen und jeden „Idiot“ schimpfen, weil du im echten, analogen Leben einen Ausgleich hattest. Der ist flöten gegangen. Die physische Distanz bringt uns seelisch näher.