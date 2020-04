Schwerere Covid-Verläufe: Was Ältere anfälliger macht

Ältere Menschen sind bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 stärker häufiger betroffen als jüngere, darauf weisen auch die Sterbezahlen in mehreren Ländern hin. Virologe Herwig Kollaritsch warnt allerdings: „Niemand kann sich in Sicherheit wiegen. Man weiß nicht genau, wen es trifft.“ Auch junge Menschen können im Zuge einer Infektion sterben, in Großbritannien waren es etwa zwei Kinder im Alter von 13 und 5 Jahren.

Kollaritsch präzisiert die Statistiken: „In Relation haben ältere Menschen schwerere Verläufe. Es stimmt aber nicht, dass dies bei Jüngeren generell nicht so ist.“ Was dazu komme: „Patienten können innerhalb von Stunden kippen und beatmungspflichtig werden.“ In den USA etwa musste ein Viertel der Erkrankten unter 65 Jahren auf Intensivstationen behandelt werden. Warum einige Menschen stärker betroffen sind, wird Mediziner noch lange beschäftigen. Ein wesentlicher Faktor, wie sich eine Infektion entwickelt, ist das Immunsystem. Und das arbeitet nicht bei jedem gleich.

Warum hat das Immunsystem so eine große Rolle?