Wenig Coronavirus-Infizierte: Ist der hohe Aufwand gerechtfertigt?

„Und diese Studie sagt auch nichts darüber aus, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der bereits eine Infektion durchgemacht hat“, betont Steininger.

Insgesamt hält er das Ergebnis für plausibel: „Wären zehn Prozent der Getesteten infiziert, hätten wir das auch schon in den Krankenhäusern gemerkt.“ Und die relativ niedrige Zahl der Infizierten spreche dafür, „dass unsere Strategie die richtige war“.

Auch für den IHS-Gesundheitsökonomen Thomas Czypionka zeigt das Ergebnis, „dass die Maßnahmen gewirkt haben und sich die Menschen daran halten – sonst wäre die Dunkelziffer der unerkannten Fälle höher.“ Auch er verweist darauf, dass nur Antikörpertests Aufschluss über den Anteil der immunen Personen geben können. Die Untersuchung sei mit einer relativ kleinen Stichprobe zu einem Zeitpunkt durchgeführt worden, zu dem sehr wenige Menschen das Virus aktiv weitergaben. Und es sei auch die Wahrscheinlichkeit positiver Testergebnisse hoch. „Das alles ist keine Kritik, so waren die Voraussetzungen. Aber es bedeutet, dass man in der Schwankungsbreite der Infizierten zwischen 10.200 und 67.400 eher einen niedrigen Wert annehmen muss. Von einer Herdenimmunität sind wir also weit entfernt.“

Laut der Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien wäre die Dunkelziffer ohne die Maßnahmen „wahrscheinlich höher, allerdings fehlt uns der Vergleich zu vorher“.